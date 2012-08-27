Студенты массово отказываются от украинских вузов и поступают в зарубежные

27 августа 2012, 12:28

{1-} Все больше молодых украинцев подают заявления на поступление не в отечественные вузы, а в зарубежные, поскольку получить европейский диплом и перспективу там работать обходится порой дешевле, чем 5-летнее обучение в родных пенатах.

Впрочем, в Минобразования уверяют, что в Украине есть учебные заведения, которые могут на равных конкурировать с европейскими учебными заведениями, сообщает «ТСН-Тиждень».

Однако украинский студент Олег Сащенко ответил тем, что стал студентом норвежским. Различия, говорит он, начинаются с быта - там не отличаются жилые дома от общежитий.

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И главное - в Киеве он 5 лет платил ежегодно тысячу долларов за обучение, а здесь чужая страна его учит бесплатно, еще и платит стипендию.

А Егор Ремизов уже потратил полтора года и 22 тысячи гривен, чтобы в самом престижном отечественном вузе освоить международный туризм. И за это время жалуется, ему преподавали предметы совсем не смежные с его профессией. Поэтому он не пожалел уже потраченных денег и бросил украинский университет ради чешского.

Старший брат Егора Артем уже получил степень магистра и жалеет, что не поступал в иностранный вуз сразу после бакалавриата. Однако в этом году он тоже радостно выезжает за границу. Первый год будет учиться в Великобритании, а на второй год планирует перебраться в Польшу.

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Таких, как эти парни, в Украине ежегодно увеличивается. Обучение в Европе и США является хорошей альтернативой дорогим контрактам и низкому качеству обучения в отечественных вузах.

По статистике образовательных агентств, которые помогают школьникам выбрать образовательные программы в Европе, каждый год количество желающих учиться за рубежом увеличивается в три раза. И большинство из них скорого возвращения на родину не планируют.

При чем получить образование бесплатно сегодня можно даже в Стенфроде, Гарварде, Принстоне, Калифорнийском, Мичиганском университете или в Торонто.

«ТСН-Тиждень» уточняет, что это только интернет-обучение. Дипломов там пока не выдают, но работодатели на прохождение таких курсов уже обращают внимание. Тем временем по результатам вступительной кампании 91 учебное заведение Украины не получило ни одного заявления от поступающих. Причины в Минобразования не комментируют, потому что им еще надо разобраться.

Ранее «Главред» сообщал, что более 80% украинских студентов вострят лыжи на работу за рубежом. Раньше лучшей жизни искали в основном ученые или малоквалифицированные рабочие. Теперь большинство украинских гастарбайтеров - студенты, которые после окончания вузов должны были бы внести свою лепту в превращение Украины в новое, действительно европейское государство.

фото: donbass.ua

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