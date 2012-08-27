В Москве православные срывают с людей «кощунственные» футболки с Богородицей

27 августа 2012, 12:49

{1-} В Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором можно увидеть, как на Павелецком вокзале Москвы молодой человек сорвал с неизвестного футболку с пародией на икону Пресвятой Богородицы и Господа Иисуса Христа.

Православные активисты заявили, что они таким образом пресекли уголовное преступление - разжигание религиозной вражды сторонниками Pussy Riot. Об этом «Главреду»  сообщило движение против абортов «Воины жизни».

Сообщается, что перед вынужденным пресечением «кощунства» с неизвестным разжигателем религиозной розни состоялась беседа, в ходе которой он отказался прекратить свои противозаконные действия.

Читайте также: В Москве православные «напали» на сторонника Pussy Riot (ВИДЕО)

Православные заявляют, что  таким образом они ликвидировали кощунственный предмет, а против личности и здоровья разжигателя религиозной розни сознательно не было предпринято никаких действий.

Подчеркивается, что Православная церковь делает всё для предотвращения проявлений насилия в обществе, но донести это до каждого оскорбленного верующего просто нет возможности. Из ситуации следует единственный вывод: государство обязано сделать всё возможное, чтобы этот «следующий раз» не наступил. Кощунники должны быть остановлены реальным наказанием по уголовной статьей 282!

Не исключено, что события на Павелецком вокзале спасли жизнь человеку в кощунственной футболке, ведь неизвестно, как на неё могли отреагировать другие граждане, возмущенные издевательством над своими святынями, заявляют «Воины жизни».

Ранее «Главред» сообщал, что известный российский музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук призвал перестать обожествлять власть, а также попросил унять волну, которую против панк-группы Pussy Riot подняли православные ваххабиты и воинствующие атеисты.

фото, видео: smi2.ru, youtube.com

Аналитика по теме:

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Новости по теме:

Юрий Шевчук рассказал о божественной власти и православных ваххабитах

В Москве православные «напали» на сторонника Pussy Riot

Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot

Опубликовано настоящее видео панк-молебна Pussy Riot и их сравнения с Христом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять