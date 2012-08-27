В Москве православные срывают с людей «кощунственные» футболки с Богородицей

{1-} В Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором можно увидеть, как на Павелецком вокзале Москвы молодой человек сорвал с неизвестного футболку с пародией на икону Пресвятой Богородицы и Господа Иисуса Христа.

Православные активисты заявили, что они таким образом пресекли уголовное преступление - разжигание религиозной вражды сторонниками Pussy Riot. Об этом «Главреду» сообщило движение против абортов «Воины жизни».

Сообщается, что перед вынужденным пресечением «кощунства» с неизвестным разжигателем религиозной розни состоялась беседа, в ходе которой он отказался прекратить свои противозаконные действия.

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Православные заявляют, что таким образом они ликвидировали кощунственный предмет, а против личности и здоровья разжигателя религиозной розни сознательно не было предпринято никаких действий.

Подчеркивается, что Православная церковь делает всё для предотвращения проявлений насилия в обществе, но донести это до каждого оскорбленного верующего просто нет возможности. Из ситуации следует единственный вывод: государство обязано сделать всё возможное, чтобы этот «следующий раз» не наступил. Кощунники должны быть остановлены реальным наказанием по уголовной статьей 282!

Не исключено, что события на Павелецком вокзале спасли жизнь человеку в кощунственной футболке, ведь неизвестно, как на неё могли отреагировать другие граждане, возмущенные издевательством над своими святынями, заявляют «Воины жизни».

Ранее «Главред» сообщал, что известный российский музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук призвал перестать обожествлять власть, а также попросил унять волну, которую против панк-группы Pussy Riot подняли православные ваххабиты и воинствующие атеисты.

фото, видео: smi2.ru, youtube.com

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