1 сентября в Украине будет хорошая погода

{1-} Первый учебный день в Украине будет преимущественно без дождей и с умеренным температурным режимом в пределах +9 ... +15 ночью и +22 ... +27 днем. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра при МЧС Украины Анатолий Прокопенко, передает РБК-Украина.

"В начале учебного года с 1 сентября в Украине преимущественно без осадков... Начало учебного года не несет нам каких-то погодных сюрпризов", - заявил Прокопенко.

Напомним, что в Украине на 27-29 августа ожидается резкое изменение погодных условий и объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Главред также сообщал, что в связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам.

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таким, как Греция, например», – заявил глава Укргидрометцентра МЧС Николай Кульбида.



По его словам, в начале 80-х годов появилась тенденция к росту среднегодовой температуры в стране, которая так до сих пор не остановилась. Особенно ярко потепление проявляется в холодный период года.



«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», – сказал директор.

фото: school64.edu.kh.ua

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