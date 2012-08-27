Азаров назвал Путина «Футиным»

В Сети появилось видео, как во время визита Николая Азарова в Луганск премьер в очередной раз оговорился и назвал президента Российской Федерации Владимира Путина – «Футиным".
Количество просмотров данного ролика скоро достигнет 1000 просмотров, сообщает блоггер интернет-издания Е-Donbas - Jyrnalist.
«Не смог приехать Президент Украины Виктор Фёдорович Янукович. Но в данный момент времени он летит в Сочи на встречу с президентом Российской Федерации Вадим Вадимычем Футиным» — произнес Николай Азаров.
Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м году Азаров при посещении Волынской области перепутал крупнейший в Украине таможенный пост Ягодин и назвал его Яготином (райцентр в Киевской области).
Известным уроженцем Яготинского района является экс-футболист и кандидат в нардепы Андрей Шевченко.
видео: jyrnalist.ru
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