Пьяные россияне устроили ДТП и танцевали на фоне трупов

{1-} В Нижегородской области Российской Федерации произошло резонансное ДТП. Пьяная компания на Subaru на огромной скорости врезалась в припаркованную на обочине "Ниву": два человека, которые были в ней, погибли, а виновники аварии продолжили что-то праздновать на фоне трупов.

На записи с места трагедии, которое показало российское телевидение, видно, что водитель Subaru ведет себя неадекватно, пассажиры иномарки - также все навеселе. Никаких серьезных повреждений во время аварии они не получили. И, даже не поинтересовавшись состоянием пострадавших, вышли из машины, взяли пиво и продолжили веселиться, сообщает РЕН ТВ.

Одна из девушек даже решила потанцевать на камеру мобильного. На видеозаписи регистратора одного из других участников дорожного движения видно, как еще до ДТП Subaru нарушал правила и мчался на огромной скорости.

"Да пошли вы на х..! Скорость мы не превышали", - кричал уже после аварии ее виновник и угрожал, что "вы все будете плохо себя чувствовать".

Как отметили журналисты, было видно, что и полицейские, и свидетели происшествия едва сдерживали себя, чтобы не проучить пьяных хамов.

Впрочем, по закону у них не было на это права.

Ранее Главред также сообщал, что нетрезвые российские туристы вечером 22 февраля избили сотрудников пограничной полиции парижского аэропорта «Руасси».

Экипаж самолета готовился вылететь в Рио-де-Жанейро. Во время подготовки ко взлету один из членов экипажа заметил, что двое пассажиров – мужчина и женщина около 30 лет – находятся в настолько нетрезвом состоянии, что могут представлять угрозу безопасности во время полета. Эти пассажиры оказались гражданами России.

Россияне наотрез отказались выйти из самолета, и тогда экипажу пришлось вызвать полицию.

Однако появление полицейских, судя по всему, нисколько не смутило подвыпивших пассажиров: они решили сопротивляться до последнего.

В итоге двое сотрудников полиции получили травмы. Один из них пострадал довольно сильно и сможет вернуться на работу только через шесть дней.

В конце концов нетрезвые пассажиры были задержаны, им будет вынесено обвинение в нападении на стражей порядка.

фото, видео: ren-tv.com

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