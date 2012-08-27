В школах отменяют оценки по физкультуре

{1-} Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник в Днепропетровске заявил, что с 1 сентября в средних школах отменят оценки по физкультуре.

Вместо оценки у учеников теперь будет «зачет» или «не зачет». Также будет учитываться посещение спортивных секций, сообщает УНИАН.

«Тот, кто ходит в секцию постоянно, у того будет зачет», - сказал он.

По словам Табачника, новую методику уроков физкультуры в Министерстве образования планируют обсудить завтра в ходе коллегии.

Табачник также сообщил, что по состоянию на 27 августа школы полностью обеспечены учебниками.

«В этом году госзаказ рассчитан на 4,5 млн учебников для 1 класса и допечатка учебников - на 2 млн экземпляров для 11-х классов. Все учебники отпечатаны и довезены», - сказал он. По данным министра, средняя цена учебника составляет 12 грн 80 коп.

Ранее «Главред» сообщал, что в Черновицкой области на уроке физкультуры умер ученик восьмого класса 1997 года рождения - у школьника внезапно остановилось сердце.

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