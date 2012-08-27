В Севастополе забили до смерти народного артиста Беларуси

{1-} Неделю назад в Севастополе произошел инцидент, во время которого был избит Народный артист Беларуси Яков Науменко – ему проломили череп, из-за чего он впал в кому, а спустя какое-то время скончался.

На артиста напали во время фестиваля, когда Науменко хотел подняться на сцену, где выступал его друг. Охранник концерта не пропускал певца и в конце концов применил силу, сообщает «Еврорадио».

Науменко проломили череп, а его сыну сломали челюсть. Все это время он провел в местной больнице — в коме, на аппарате искусственного дыхания.

Как рассказал белорусский певец Александр Тиханович, он узнал о смерти коллеги в понедельник, 27 августа, утром. До этого была информация о том, что Науменко болеет.

«Как я знаю, он был с сыном на отдыхе, в Севастополе. Его там избили. Лежал в коме. И, не приходя в сознание, он умер», рассказал Тиханович.

Справка. Яков Науменко родился 28 марта 1959 года в Орше. Закончил Минское музыкальное училище, а потом и Гнесинское. Год назад певец получил звание Народного артиста Беларуси. Тогда же он отметил свое 25-летие творческой деятельности.

Ранее «Главред» сообщал, что в Севастополе произошел еще один инцидент. 11 августа в клубе «Тропикана» был убит Александр Федоров – военнослужащий контрактной службы внутренних войск МВД Украины. Подозреваемым по этому делу проходит московский самбист и боец смешанных единоборств – Станислав Молодцов.

фото: songradar.ru

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