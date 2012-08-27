РФ поможет развивать русский язык в Украине

{1-} Россия будет активно содействовать развитию русского языка в образовательном процессе. Об этом посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил ходе августовского педсовета «Украина-Россия: открытый диалог».

«В России осознают состояние образования в Украине, принимают те вызовы, которые есть в отдельных регионах Украины и с которыми придется столкнуться в образовательном процессе. И это не будет пассивная позиция, это будет самое активное, заинтересованное решение тех проблем», – цитирует Зурабова НБН.

Посол сообщил, что российская сторона постарается узнать о проблемах, которые могут возникнуть в регионах, а также будет способствовать «максимальному раскрытию закона» о языках.

По словам посла, речь в такой помощи идет не только о переподготовке специалистов, но и снабжение необходимыми материалами.

Ранее «Главред» сообщал, что во время официального приема 7 июня, посвященного Дню России, Зурабов, по словам нардепа Сергея Соболева, поиздевался над Гимном Украины. «Когда посол России объявлял очередной номер концертной программы, он сообщил, что сейчас казачий хор исполнит народную русскую песню «Ще не вмерла Украина», - заявил депутат.

фото: korrespondent.net

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