На Волыни польский консул сбил украинку

В воскресенье, 26 августа, в Волынской области произошло два ДТП с участием польских граждан. В районе поселка Голобы сначала сотрудник Генконсульства Польши сбил девушку-велосипедистку, позже в пределах того же населенного пункта другой поляк сбил велосипедиста, который скончался.

Эти аварии произошли с интервалом в полчаса, сообщает «Волынский информационный портал OnLine»

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, первая авария произошла около 18.15 с участием одного из консулов Генконсульства Республики Польша в Луцке и велосипедистки. Иностранец на личном автомобиле Toyota RAV4 сбил 27-летнюю женщину.

Велосипедистка получила закрытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии попала в больницу.

Как засвидетельствовала экспертиза, мужчина алкоголь не употреблял. ДТП произошло не по его вине, – написал консул в объяснениях. На месте происшествия якобы даже находился и Генеральный Консул Республики Польша в Луцке Марек Мартинек.

Буквально спустя полчаса в пределах этого же населенного пункта случилось аналогичное автопроисшествие – поляк сбил велосипедиста. К сожалению, водитель малого транспортного средства погиб.

Факты ДТП в пресс-службе Волынской ГАИ. Однако подробности не сообщили, поскольку идет отработка оперативных данных, результаты которой обнародуют позже.

Ранее «Главред» сообщал, что в марте 2012 года в Житомирской области автомобиль посла Индии сбил насмерть украинца. 57-летний мужчина возвращался от матери домой. Он не успел дойти до тротуара несколько метров, как его сбила машина с дипломатическими номерами.

фото: volynnews.com

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