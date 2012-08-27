Ровенщина пострадала от мощного урагана: опубликованы фото

Мощный ураган, который пронесся над Ровенским, Костопольским и Сарненским районах Ровенской области, повалил десятки деревьев, повредил линии электропередач и сорвал крыши жилых домов, садов и школ.

Об этом сообщает ТСН.

В настоящий момент полностью обесточены 95 населенных пунктов и еще два – частично.

Наиболее пострадавшим от стихии стал город Клевань. В самом центре города несколько многовековых дубов вырвало с корнем – они упали на центральную улицу и жилые дома.

Одно из упавших деревьев заблокировало вход в здание.

По сообщениям МЧС, что аварийные бригады проводят восстановительные работы. Размер ущерба оценят специальные комиссии.

Фото: ТСН

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