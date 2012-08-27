В «Боруссии» рассказали о футбольном чуде в игре с «Динамо»

{1-} Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберле в интервью клубному сайту рассказал о шансах команды перед ответной игрой с «Динамо» в плей-офф за выход в Лигу чемпионов.

«Наши шансы скорее должны быть отнесены к категории «футбольное чудо, — пошутил Эберле. - Но ребята безусловно постараются сделать мечту реальностью. Ситуация для нас гораздо проще, чем перед первым матчем», нам нечего терять».

По сравнению с нами, «Динамо» уже провело в сезоне втрое больше официальных матчей, и это — ощутимое преимущество. Но если бы наш чемпионат начался месяц назад, все клубы уже бы жаловались, что до начала еврокубков у игроков накопилась усталость, передаёт Dynamo.kiev.ua.

Если честно, всего год назад мы даже мечтать не могли и о Лиге Европы, четвертое место в бундеслиге было для нас как крупный выигрыш в лотерею. Поэтому любой результат противостояния с «Динамо» нас не расстроит.

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. Второй гол забил Андрей Ярмоленко, а третий мяч - автогол голландского легионера «Борускии» Л. де Йонга.

Фото: dynamo.kiev.ua

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