В России студенты насмерть забили полицейского, который их задел

{1-} Двое жителей села Бреды Челябинской области России подозреваются в убийстве сотрудника полиции.

Об этом со ссылкой на источники в следствии сообщает «Интерфакс».

«По версии следствия, вечером 25 августа 2012 года в селе Бреды сотрудник полиции, управляя автомобилем, задел зеркалом заднего вида одного из подозреваемых, которые шли по проезжей части», - сообщили в Следственном комитете.

Местные жители сочли такой жест оскорбительным, возник конфликт, а потом завязалась драка.

«Подозреваемые нанесли сотруднику милиции множественные удары, ставшие причиной его смерти», - заявили в ведомстве.

Погибший – 27-летний эксперт-криминалист. По словам очевидцев, на него накинулись студенты, одного из которых он задел, пытаясь объехать. Шумная компания шла посреди дороги, мешая старшему лейтенанту, и никак не реагировала на просьбу отойти к обочине.

Студенты 19- и 21 года, а также их подруга, возмутились поведению полицейского. Не ограничившись словесными оскорблениями, они вытащили полицейского из машины, повалили на землю и начали избивать.

Драку разняли случайные свидетели преступления. Зачинщики потасовки разбежались, а офицер полиции остался лежать на земле. Приехавшие врачи срочно доставили его в больницу, однако спасти жизнь офицеру не удалось.

Подозреваемые задержаны и дают показания, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

У погибшего полицейского остались жена и двое детей, младшему сыну год, старшему - 7 лет.

Фото: кадр НТВ

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