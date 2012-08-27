Служба внешней разведки России потратила 30 миллионов на ботов в соцсетях

{1-} В России Служба внешней разведки в начале 2012 года провела три закрытых тендера на разработку методик «формирования общественного мнения» через социальные сети.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Исследования носят кодовые названия «Диспут» (стоимостью 4,41 миллиона рублей (около 140 тысяч гривен – прим.ред.), «Монитор-3» (стоимостью 4,99 миллиона рублей) и «Шторм-12» (стоимостью 22,8 миллионов рублей).

Заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть N54939» – по которая входит в систему СВР.

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Планируется, что три системы, разбитые на разные тендеры, должны тесно взаимодействовать между собой. Первоначально мониторингом блогосферы будет заниматься система «Диспут» - на нее ложится «исследование процессов формирования сообществ интернет-центров распространения информации в социальных сетях» и «определение факторов, влияющих на популярность и распространенность сведений».

Полученную информацию будет обрабатывать система «Монитор-3», которая должна отвечать за «разработку методов организации и управления в интернете виртуальным сообществом привлеченных экспертов, предусматривающих постановку заданий, контроль работы в социальных медиа и регулярное получение от экспертов информации в заданных предметных областях».

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На основе полученных данных вбрасывать нужную информацию в соцсети будет «Шторм-12». Техническое задание для этого исследования звучит так: «разработка специального программного комплекса автоматизированного распространения информации в крупных социальных сетях и организации информационной поддержки мероприятий по подготовленным сценариям воздействия на заданную массовую аудиторию социальных сетей».

Тендеры были засекречены, так как были инициированы закрытым постановлением правительства РФ о распределении средств гособоронзаказа на 2012 год.

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«Монитор-3» и «Диспут» планируется доработать еще в 2012 году, а «Шторм-12» - в 2013-м. Исполнителем всех трех тендеров стала компания «Итеранет» - уже неоднократно выполнявшая госзаказы, в том числе и в интересах спецслужб. Ее возглавляет Игорь Мацкевич, ранее работавший первым замначальника Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ.

Фото: onfoot.ru

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