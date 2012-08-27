Названа причина страшного ДТП с BMW в Киеве

Причиной резонансного ДТП в Киеве, в котором на выходных погибли пять человек, стала мокрая дорога и то, что водитель не смог рассчитать скорость.

По словам родственников погибших, той ночью владелец BMW праздновал день рождения с друзьями, сообщает ТСН.

Всем молодым людям было по 23 года. Они ехали из Конча-Заспы, где живет невеста именинника. Девушку оставили переодеться, а сами тем временем поехали за пивом. Когда девушка вышла, телефон жениха уже не отвечал.

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"Ни тормозного следа не было, ничего. Мокро и на повороте занесло через встречную полосу. В столб. Была большая скорость. Машина сильная", - говорит крестный отец погибшего Виктор Решетников.

Напомним, в аварии, произошедшей на Старо-Обуховском шоссе в субботу, 25 августа, водитель и два пассажира погибли на месте. Еще двое умерли в машине скорой. BMW, который двигался в сторону Киева, на огромной скорости вылетел на встречную полосу, после чего врезался в столб - машину фактически разорвало на части.

Фото: Голос.ua

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