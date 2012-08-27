Число жертв взрыва на нефтезаводе Венесуэлы приближается к 50

{1-}Число жертв пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Amuay в Венесуэле достигло 48 человек. Ранее сообщалось о 41 погибшем.

"В настоящее время мы можем официально сообщить о 48 жертвах", - приводит агентство Франс Пресс слова Стелы Луго - губернатора провинции Фалькон, где произошла трагедия.

Возгорание паров пропана на заводе произошло утром в субботу по местному времени в зоне нефтехранилищ. Позже воспламенились два резервуара, пишет РИА Новости. Огонь перекинулся на расположенную поблизости казарму, трубопроводы и припаркованные поблизости автомобили. Большинство погибших - военнослужащие Национальной гвардии, казармы которой располагались недалеко от завода. По данным местных властей, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали более 200 жилых домов.

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил в стране 3-дневный траур по жертвам и поручил провести тщательное расследование причин трагедии. Комментируя возможные версии, Чавес отметил, что было бы безответственно говорить о том, что взрыв связан с нарушением правил обслуживания завода.

НПЗ Amuay входит в основной нефтеперерабатывающий комплекс Венесуэлы Centro Refinador Paraguanа (CRP), который ежедневно перерабатывает 956 тысяч баррелей нефти (71% от всего объема ее рафинирования в стране).

Фото: El Universal

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