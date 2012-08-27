На турнире в Германии метатель копья убил судью

27 августа 2012, 23:59

{1-}Юниорский турнир Wilhelm Unger Games ежегодно проводится на стадионе Rather Waldstadion, но в воскресенье был омрачен ужасными событиями.

Судью юношеских соревнований по легкой атлетике в Дюссельдорфе убило копьем. Копье, которое метнул один из спортсменов, попало в горло 74-летнему арбитру и полностью пробило ему шею.

Шмидт в момент, когда копье было брошено, помечал место, куда попало копье спортсмена, выступавшего ранее, сообщает РБК.

Бригада скорой медицинской помощи пыталась спасти судью. Шмидта отвезли в городскую больницу, где раненый был прооперирован. Однако спасти его не удалось, поскольку тот потерял много крови, а кроме того, была задета сонная артерия.

Нашлись очевидцы произошедшего, которые дали показания полиции. Сразу же после инцидента соревнования были прерваны.

"Копье попало ему в голову, в шею, задело сонную артерию, - сообщил представитель дюссельдорфской пожарной службы Михаэль Сандфорт The Local. - Он истекал кровью. Наши врачи оказали ему первую помощь, после чего спортсмена доставили в больницу. У нас был вертолет, но медперсонал решил доставить его в больницу на машине".

15-летнему спортсмену, который стал невольным виновником гибели судьи, оказывается необходимая психологическая помощь.

По словам полиции, речь, скорее всего, идет о несчастном случае.

Напомним, что подобные несчастные случаи уже происходили на соревнованиях по легкой атлетике. В 2007 году финский спортсмен Теро Питкомяки, выполняя упражнение, случайно попал копьем во французского легкоатлета Салима Сдири. Спортивный снаряд проткнул правый бок прыгуну, который в это время готовился выйти в сектор на очередную попытку. Сдири сам вытащил из себя копье. Ночь спортсмен провел в больнице, а утром покинул лазарет.

Фото dni.ru

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