В Париже появится копия статуи Христа из Рио-де-Жанейро

{1-} Перед кафедральным собором Парижской Богоматери будет установлена копия знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило в понедельник радио Ватикана.

Статуя, избранная бразильскими католиками "послом" Всемирного дня молодежи (ВДМ), будет установлена в рамках акции, побуждающей французскую молодежь к посещению Бразилии и участию в ВДМ, сообщает РИА Новости.

Всемирный день молодежи пройдет в Рио-де-Жанейро летом 2013 года.

Четырехметровую копию статуи выполнил скульптор Одилион Лима. Как заявил ректор бразильского санктуария Христа Спасителя священник Омар Рапосо, "Христос, широко простирающий руки к людям, - это важнейший символ Рио, который показывает, что Рио - открытый город, который всегда рад гостям".

Предыдущие дни молодежи, которые раз в три года проходят в разных странах мира по инициативе Католической церкви, проводились в Риме (Италия), Сантьяго-де-Компостеле (Испания), Ченстохове (Польша), Денвере (США), Маниле (Филиппины), Париже (Франция), Кельне (Германия), Сиднее (Австралия) и Мадриде (Испания).

Фото ru.wikipedia.org

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