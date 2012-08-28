На игре "Динамо"-"Борусия" ожидается аншлаг

{1-}Полным ходом ведется продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Не только киевляне планируют массово посетить этот поединок, много немецких фанов собираются посетить Киев. А на стадионе болельщики "Динамо" планируют устроить масштабное модульное шоу, подобное устроенному в Менхенгладбахе.

Причем не только в Киеве, в кассах НСК "Олимпийский", стадиона "Динамо" и через билетный портал, но и в Германии билеты продаются полным ходом. Для немецких болельщиков на стадионе выделены 1, 3 и 5 сектора, что в общем составляет около 2000 мест, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на удручающий для "Боруссии" результат первого матча, болельщики "жеребят" не отчаиваются и намерены поддержать любимцев в первом выездном еврокубковом матче за последние шестнадцать лет. Ожидается, что большая часть выделенных для гладбахцев билетов реализуется, и в гостевом секторе ожидается аншлаг.

Перед началом матча на НСК состоится грандиозное модульное шоу. Болельщики поднимут над головой листы бумаги синего или белого цвета, "облачив" главную спортивную арену страны в клубные динамовские цвета. На центральной трибуне будет развернута огромная буква "Д", по бокам которой разместятся две золотые звезды самого титулованного клуба Украины.

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. Второй гол забил Андрей Ярмоленко, а третий мяч - автогол голландского легионера «Борускии» Л. де Йонга.

Фото: dynamo.kiev.ua

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