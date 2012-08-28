В Одессе с торговцами оружия будет разбираться суд

{1-}Одесская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении преступной группы, которая в больших объемах сбывала в Украине оружие, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, обвиняемые лица – двое жителей Одессы и один житель Харькова, в составе преступной группировки, организовали схему поставки на территорию Украины огнестрельного оружия - пистолетов марки "Зораки" с дальнейшим их сбытом "в розницу". Преступная группа действовала в период с ноября 2011 по апрель 2012 года, до момента их задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (совершение преступления группой лиц; незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в начале мая текущего года правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась поставками в Украину огнестрельного оружия с дальнейшей его реализацией. Во время обыска по местам жительства задержанных сотрудники милиции и СБУ изъяли 115 пистолетов.

фото: ГУ МВД Украины в Одесской области

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