На Киевщине под бетонными кругами погиб восьмилетний мальчик

{1-}На Киевщине на школьном дворе под обломками канализационного круга погиб восьмилетний мальчик, сообщает ТСН.

"Он плакал, он шевелился, но ничего не мог сказать", - рассказал шестилетний друг Назара Володя.

На этой неделе Назар должен был идти в третий класс. Трагедия произошла в тот, момент, когда он с друзьями решил покататься на бетонных кругах для нового колодца, однако, сооружение внезапно распалось и раздавило школьника.

"Голова прижата к груди. Этакое из колодца кольцо, оно сложилось и все", - рассказывает отец погибшего Виктор Кадькало.

В свою очередь, директор школы Инна Коляда рассказала, что к первому сентябрю должны были провести воду в туалет, поэтому нужен был колодец. Родители скинулись деньгами, однако работе помешала погода.

"Слишком большой дождь пошел. В пятницу нельзя было добраться до этой трубы, а в субботу пришли дети гулять", - сказала директор.

В субботу никого из взрослых в школе не было, ведь и сторож приходит только на ночь. Поэтому детали нового колодца лежали без присмотра. Рабочий, который разгружал смертельный бетон и должен был составлять колодец, отказался ставить кольца в землю, потому что они были сырые.

Местные жители поговаривают, что круги были бракованные - без арматуры и достаточного количества цемента, - поэтому и развалились. Прокуратура проверяет и этот факт.

Уголовное дело еще не возбудили. По словам заместителя прокурора Сквирского района Анатолия Гайданки, здесь возможна и "вина руководства заведения, то есть директора или даже отдела образования, поскольку заказал работы отдел образования", - отметил он.

Фото;видео: tsn.ua

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