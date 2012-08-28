Обама объявил чрезвычайное положение в Луизиане из-за шторма

28 августа 2012, 09:00

{1-} Президент США Барак Обама объявил чрезвычайное положение в штате Луизиана, на который надвигается тропический шторм «Айзек». Этот шторм может набрать силу урагана к тому времени, как он обрушится на побережье Мексиканского залива в США.

«Айзек» уже обрушился на южную часть штата Флорида и сейчас движется в сторону Нового Орлеана. Он может достичь города уже во вторник вечером - незадолго до седьмой годовщины удара урагана «Катрина», сообщает BBC.

Ранее «Айзек» обрушился на восточную часть Кубы и юг Гаити, приведя к гибели по меньшей мере 20 человек.

Из-за шторма «Айзек» Республиканская партия США перенесла на день начало своего съезда в Тампе (штат Флорида). Теперь съезд, на котором Митт Ромни будет официально утвержден в качестве кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах, должен начаться во вторник.

Республиканские губернаторы Алабамы, Луизианы и Миссисипи отменили свои поездки на съезд в Тампе, заявив, что должны руководить мерами по предотвращению чрезвычайной ситуации в их штатах.

Вечером в понедельник Национальный центр США по ураганам предупредил, что «Айзек» может превратиться в ураган второй категории, с силой ветра до 160 км/ч.

Ранее «Главред» сообщал, что в США тысячи жителей Флориды остались без света из-за урагана «Айзек». Ожидается, что он усилится до циклона, когда достигнет американского континента.  Люди забивают дома на островах Флорида-Кис и пытаются перебраться на материк, из-за чего на автомобильных трассах выстроились длинные очереди.

фото: whitehouse.gov, svit24.net

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