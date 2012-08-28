Украинцы тратят детские пособия на водку и закуску - СМИ

{1-}

Детские пособия становятся причиной многих бед. Непутевые родители рожают детей ради денег, которые потом пропивают или тратят на собственные нужды, сообщает "Дело".

Сегодня за первого ребенка государство платит 27 тыс. гривен (9 тыс. грн одноразовой выплаты + 764 грн ежемесячно), а за третьего — 110 тыс. гривен (9 тыс. выплата +1,4 тыс. гривен ежемесячно). Если в семье трое малолетних детей, родители получают более трех тысяч гривен в месяц – неудивительно, что неблагополучные пары пытаются решить свои материальные проблемы за счет рождения детей.

Большую часть пособия родители тратят на водку и закуску, а их дети вырастают почти что беспризорными. Таких семей по Украине немало, особенно в небольших городах и селах, где практически отсутствует контроль со стороны социальных служб. В каждом населенном пункте можно найти семью из группы риска, которые находятся на грани совершения уголовных преступлений в отношении детей.

К тому же нельзя забывать и о дальнейшей судьбе и социализации детей из проблемных семей. Как показывает практика, немалая их часть со временем (когда государство перестанет платить за них деньги) попадает в детдома и интернаты, а затем выбирает преступный путь. Таким образом, благие намерения государства оборачиваются обществу дополнительными проблемами.

Семьи, которые ответственно относятся к рождению и воспитанию детей, зачастую не решаются заводить более одного-двух детей (как правило, такие родители – работающие, а значит, платят налоги). А в неблагополучной среде "пошла мода" на многодетность (меньше троих – "нерентабельно"). Арифметика проста: среднестатистическая украинская семья платит неблагополучным родителям, чтобы те рожали и не воспитывали детей.

По мнению экспертов, необходимо кардинально менять систему детских выплат. Ни в коем случае не стоит отказываться от пособий, но выдавать деньги на водку родителям – это преступление! Как вариант, можно возвращать налоги, выплаченные из зарплаты одного из работающих супругов (эти деньги пойдут на ежемесячную выплату пособий). Если в семье никто не работает, то такой случай нужно брать на особый контроль. Если выясняется, что детское пособие используется не по назначению, родителей следует лишить финансовой помощи и пусть растят детей только за свои деньги.

фото: sinyaki.com

Новости по теме:

В Украине увеличились выплаты на детей



Стало известно, как вырастут соцвыплаты бюджетникам, пенсионерам и мамам



Азаров рассказал, сколько выделили на пособия детям



В Украине минимальное пособие на ребенка - самое маленькое в СНГ



Как украинок лишают выплат при рождении ребенка

