Тысячи британцев устроили голый флэшмоб в поддержку принца Гарри

Тысячи британцев выступили в поддержку принца Гарри, оказавшегося в центре скандала после публикации его фотографий в стиле "ню" в Интернете.

С инициативой сбора голосов в поддержку Гарри выступили пользователи Facebook, создавшие специальную группу "Support Prince Harry with a naked salute" ("Поддержи принца Гарри голым приветствием"). В ней пользователям, число которых по состоянию на утро 28 августа перевалило за 12 тысяч, предлагается размещать свои "обнаженные приветы", адресованные Гарри, который, как известно, служил в Афганистане в качестве пилота вертолета.

"Если вы служили или служите, выкладывайте свои фото в поддержку нашего королевского любимца", - призывают создатели группы. Они же популяризировали соответствующий хэштэг в Twitter и даже сделали тематический сайт.

Британские военные, проходящие службу в Афганистане, были первыми, кто откликнулся на призыв сторонников Гарри. Причем, как мужчины, так и женщины: обнаженные, они позируют у палаток или на бронетранспортерах, прикрываясь, кто чем - рукой, автоматом или даже британским флагом - и по-военному отдавая честь. Некоторые при этом умудряются маршировать. Чуть позже поддержали флэшмоб и гражданские лица. Теперь принцу салютуют и беременные женщины, и дамы в возрасте, и дети, и домашние животные, и больные в коме - последние, очевидно, не без помощи приятелей. "Даже мой папа, который служил в морской пехоте, там есть, и еще один ветеран - позирует со всеми своими медалями", - пишет один из интернет-пользователей.

Основатель группы в соцсети Джордан Вайли, тоже бывший военный, признался, что кампания в поддержку принца была спонтанной. "Сначала это было просто обсуждение в Сети. Потом мой приятель прислал мне фотографию себя голого, салютующего принцу", - приводит Mirror слова инициатора флэшмоба.

Поддержка народа Гарри теперь нужна как никогда. Ведь пока не получен ответ на вопрос, достойно ли подобное поведение принца - третьего после принца Чарльза и принца Уильяма в очереди на монарший престол, отмечает The Daily Mail.

Как пишут СМИ, под вопросом оказалась официальная поездка принца в Австралию, куда он вскоре должен отправиться вместо деда: из-за проблем со здоровьем принц Филипп, вероятно, не сможет сопровождать свою супругу-королеву, сообщает The Sun. К тому же Гарри должен присутствовать на открытии Паралимпийских игр в Лондоне в качестве представителя команды Великобритании.

Фото: dailymail.co; .thesun.co.uk; .mirror.co.uk

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