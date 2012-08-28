Скандал под Киевом: «инвалиды» назвали дерьмом и вырубили столетние деревья

{1-} В Буче под Киевом разгорелся скандал. Там столетние деревья назвали дерьмом и вырубили их, а теперь вместо них возводят особняки для так называемых «инвалидов».

Даже на День независимости, прямо перед глазами отдыхающих под пилу ушло около 30-ти деревьев. Большинство из них росли здесь по 50, а то и больше лет. Ряд обращений в городскую власть и милицию не дали никакого результата. Люди заявляют - если так будет продолжаться дальше, отстаивать лес будут силой, сообщает ТСН.

Вместо сваленных деревьев в Буче появляются заборы длиной в несколько сотен метров - будущие владельцы с молниеносной скоростью ограждают свои владения.

Первые попытки начать строительство посреди леса, были еще две недели назад, но тогда помешали жители. Однако забор появился, когда люди были на работе.

Местный житель Александр Сумцов помнит, как эти деревья сажал его отец. События на День независимости, когда за забором срубили 30 сосен, называет убийством: «Все думали, что здесь будет парк, лавочки, фонтанчики, игровые площадки».

Не помог и вызов милиции. Приехали, зафиксировали, но сооружение имения продолжается.

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Ряд обращений, несколько десятков подписей, не вызывали у местных властей никакой реакции - городской голова Бучи, как оказалось, вообще не знает «что где-то, что-то рубят». Он посоветовал обратиться в градостроительную инспекцию. Там пояснили: лес - это не лес, а зеленые насаждения, которые разделили между инвалидами.

Несмотря на свое физическое состояние, новые владельцы уже успели разместить десятки сообщений с предложением продать участок. За сотку - 5 тысяч долларов.

Строители, которые возводят особняк для «инвалида», дали свое определение леса: «Все остальное - д*рьмо, г*вно. Вот эту сосну - нах*р, эту тоже нах*р, ей лет 120. Три, четыре, пять лет - нах*р!» При этом речь шла об огромных срубленных деревьях.

В милиции говорят, что дело возбудили и обвинения в бездеятельности отвергают. Ведь готовят представление в прокуратуру. Если дело не сдвинется с места, жители Бучи обещают отбиваться силой.

Ранее «Главред» сообщал, что 25 августа неизвестные срубили 5 гектаров национального заповедника «Жуков остров». Свидетель рассказал, что километр заповедника положили высокопроизводительными пилами за 6 часов. По его словам, милиция возбудила уголовное дело. Лесопарковое хозяйство «Конча Заспа» составило акт о совершении преступления.

фото, видео: tsn.ua

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