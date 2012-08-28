ДТП в Крыму: фура врезалась в маршрутку, пострадали 7 человек

Во вторник, 28 августа, утром под Симферополем произошло ДТП: столкнулись грузовая фура DAF и маршрутный автобус, пострадали 7 пассажиров маршрутки.

Информация об аварии поступила в 6.20 утра, она произошла на Московской трассе возле поселка Молодежное. Об этом помощник начальника ГТУ МЧС в Крыму Владимир Иванов сообщил «Интерфакс-Украина».

В маршрутке, которая направлялась в сторону Симферополя, находилось около 15 пассажиров.

По предварительной версии, у фуры, которая ехала в попутном направлении, лопнуло левое переднее колесо, в результате чего она ударила в задний левый угол маршрутки, которая затем вылетела на почти 15 метров от дороги в лесополосу.

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Пострадали 7 пассажиров маршрутки, двое из них доставлены в Республиканскую больницу им.Семашко и 5 – в 6-ю больницу скорой помощи в Симферополе.

Из пострадавших – двое в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести и двое - в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Главред» сообщал, что 24 августа в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 8 – попали на больничную койку. Авария также произошла в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса.

фото: Александра Крамаревского, «Крым.Комментарии»

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