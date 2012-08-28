Мать Оксаны Макар в четвертый раз пропустила суд

{1-} Во вторник, 28 августа, Центральный райсуд Николаева в рамках уголовного дела об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар продолжит изучать видео с допросов подсудимого Максима Присяжнюка. На суд в очередной раз не пришла мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая.

Адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк, прогнозирует, что сегодня суд не сможет завершить изучение видео допросов подсудимых, поэтому следующее заседание также будет проходить в закрытом режиме, сообщают николаевские «Подробности».

Напомним, что суд уже изучил видео допроса подсудимого Артема Погосяна.

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Ранее «Главред» сообщал, что Суровицкая отказалась посещать заседания суда до тех пор, пока в нем будут показывать видео с допросов обвиняемых в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

фото: novosti-n.mk.ua

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