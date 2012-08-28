В Чернобыле появляются целые улицы нелегальных поселенцев

{1-} В Чернобыльской зоне нелегалы захватывают заброшенные дома. Из этих поселенцев в самом Чернобыле уже образовалась целая улица.

Нелегальные поселенцы – это бывшие или нынешние работники предприятий, расположенных в 30-километровой зоне, говорится в сюжете ТСН.



Выбирать лучшие дома, ремонтировать и переезжать жить в мертвый город стало тенденцией последних лет. Счет таким помещением идет на десятки.

Власти говорят, что этих нелегалов будут принудительно отселять и даже увольнять с работы. Это не коснется первой волны мигрантов.

Пока отселенные после аварии на ЧАЭС чернобыляне просят у властей официального разрешения жить в бывших домах, покинутые дома захватывают новые жители территории отчуждения.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров считает возможным начать процесс восстановления и реабилитации территорий Чернобыльской зоны, которые пострадали от радиации.

"Есть все основания вдохнуть жизнь в опустевшие и безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все – рабочие места, дополнительные доходы нашего бюджета и страны", - сказал премьер.

Фото: tsn.ua

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