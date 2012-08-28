На Запорожье выявлен новый случай сибирской язвы

{1-}На Запорожье в селе Вознесенка произошел уникальный в ветеринарной практике случай. Собака, обитавшая в частном дворе по ул. Чапаева, где содержалась корова, заболевшая сибирской язвой, также заразилась этой инфекцией и умерла. В связи с этим медикам пришлось умертвить еще семь кошек и семь собак, сообщает «Запорожье. Комментарии».

По словам начальника управления ветмедицины Мелитопольского района Ирины Грибиненко, остатками зараженной коровы кормили собак, и спустя несколько дней одна из них умерла. В запорожской областной лаборатории ветмедицины установили, что животное умерло от сибирской язвы – две пробы на это заболевание оказались положительными.

По оценке ветеринаров, это практически невозможно. Собаки не восприимчивы к этому заболеванию, как и не могут быть носителями возбудителя. Среди предположений, почему это могло произойти – язва желудка у собаки, открытые раны пищевода или желудка, через которые возбудитель попал в кровь.

Как сообщалось ранее, 15 августа в Вознесенке на сельском пастбище умерла корова. 18 августа в лаборатории получили положительный результат на наличие возбудителя сибирской язвы. 2 человека, которые разделывали мясо умершей коровы, были госпитализированы. Также медики установили наблюдение за остальными людьми, контактировавшими с мясом умершего животного.

По данному факту начала проверку прокуратура, в селе введен карантин.

По информации эпидемиологов, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные — кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

фото: comments.ua/

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