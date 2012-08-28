Шторм и ливни вновь парализовали Одессу

Во вторник, 28 августа, утром на Одессу обрушились ливень и штормовой ветер. В результате, на дорогах вновь возникли заторы, некоторые улицы оказались затоплены.

Как сообщает КП «Горзелентрест», в городе зафиксированы несколько фактов падения ветхих и аварийных деревьев. В оперативном порядке бригады КП работают над ликвидацией последствий падений деревьев, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным департамента информации и связей с общественностью Одесского горсовета, из-за обрывов линий электропередач и коротких замыканий, без света остались не меньше 60 домов. В настоящее время бригады электриков устраняют последствия аварий.

По словам вице-мэра по вопросам ЖКХ Анатолия Орловского, жилищно-коммунальные службы города в оперативном порядке решают все возникшие сложности.

«По состоянию на 7 часов утра, когда я проводил объезд, серьезных проблемных ситуаций по подтоплению улиц не было: все «ливневки» работали нормально. И после утреннего дождя в 9.00 тоже никаких ЧП нет. Проезжие части Балковской, Приморской, Французского бульвара в нормальном состоянии», - отметил Орловский.

Ранее «Главред» сообщал, что Одесса уже дважды страдала от сильных дождей в этом году. В середине лета и в конце мая город практически затапливало из-за ливня: вода на некоторых улица поднималась выше капота легковых автомобилей. Из-за стихии даже погиб человек.

фото: reporter.com.ua, vk.com

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