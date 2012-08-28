Букмекеры ставят на победу «Динамо» над «Боруссией»

{1-} Накануне ответного матча, который в среду, 29 августа, киевское «Динамо» проведет с менхенгладбахской «Боруссией» на НСК «Олимпийский», букмекеры заявил, что в этой встрече хозяева являются абсолютными фаворитами.

Игра пройдет в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, напомнило «Динамо от Шурика».

Так, авторитетнейшая контора «William Hill» ставки на победу «Динамо» в предстоящем поединке принимает с весьма скромным коэффициентом 1.83, в то время как аналогичный показатель на успех «Боруссии» составляет 4.33 Степень же вероятности ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.50.

Таким образом, учитывая результата первого матча между «Боруссией» и «Динамо», который завершился победой украинского клуба со счетом 3:1, можно сделать вывод, что букмекеры абсолютно не сомневаются в том, что по итогам этого двухматчевого противостояния успех будет праздновать украинский клуб.

Последний вывод подтверждается и ставками на выход «Динамо» и «Боруссии» в групповой этап Лиги чемпионов. Так, коэффициент на успех киевлян определен букмекерам на отметке 1.02, а соответствующий показатель для менхенгладбахцев составляет 13.00.

Ранее «Главред» сообщал, что спортдиректор «Боруссии» Макс Эберле заявил: «Наши шансы скорее должны быть отнесены к категории «футбольное чудо». Но ребята безусловно постараются сделать мечту реальностью. Ситуация для нас гораздо проще, чем перед первым матчем, нам нечего терять».

фото: bettingguide.org.uk

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