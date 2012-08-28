В аварии под Ровно разбилась семья россиян

{1-}27 августа в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья из России. В аварии пострадали пять человек, из которых одна женщина, гражданка РФ, скончалась в больнице.

ДТП произошло около 17:00 на 372 км автодороги Киев - Чоп. По предварительным данным водитель автомобиля VOLKSWAGEN CADDY, двигаясь со стороны Ровно в направлении Львова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем RENAULT LOGAN, сообщает пресс-служба ГАИ.

За рулем последнего находилась 35-летняя россиянка, проживающая в Москве. В салоне авто также находились ее муж, мать и 9-летний сын - все граждане Российской Федерации. В результате ДТП с телесными повреждениями разной степени тяжести в больницы были доставлены и водитель, и все пассажиры этого авто. Травмы также получил и водитель автомобиля VOLKSWAGEN.

Через два с половиной часа, несмотря на все усилия медиков, в реанимационном отделении больницы умерла 62-летняя пассажирка RENAULT. Сейчас проводится расследование происшествия.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 августа, в Полтавской области на автодороге Киев – Харьков произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. Один человек погиб, еще 13 госпитализированы.

Фото: sai.gov.ua

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