Продавцы «урановых предметов» из зоны ЧАЭС получили до 8,5 лет тюрьмы

{1-}Восемь членов преступной группировки, которые продавали металлические предметы с содержанием обедненного урана из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, осуждены к разным срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 265 УК Украины (незаконное обращение с радиоактивными материалами, совершенное организованной группой).

По данным пресс-службы, согласно приговору Голосеевского районного суда Киева 8 членов группировки получили от 8 до 8,5 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого из соучастников. Прокуратура Киева поддержала государственное обвинение в этом деле.

"Установлено, что преступники продали металлические предметы из обедненного урана, которые вывезли из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Их задержали сотрудники столичной милиции и управления СБУ в Киеве во время реализации радиоактивных материалов", - говорится в сообщении.

фото: urr.org.ua

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