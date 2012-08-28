Количество отравившихся на свадьбе во Львове превысило 40 человек

{1-} Количество отравившихся на свадьбе во Львове увеличилось до 41-го, в их числе и 9 детей. Все больные госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и инфекционные отделения Золочевской и Пустомитовской центральных районных больниц.

Об этом со ссылкой на пресс-служба Минздрава и данные Госсанэпидслужбы сообщает «Интерфакс-Украина».

Этиологический фактор и путь его передачи устанавливаются. Для проведения бактериологических исследований на патогенную флору с объектов окружающей среды в очаге отобраны 34 пробы, из них - 13 пищевых продуктов, 20 смывов и одна проба питьевой воды.

Специалисты СЭС Зализнычного района Львова 26 августа провели внеплановую проверку бара «Персей» по факту пищевого отравления. По результатам проверки главный государственный санитарный врач Зализнычного района Львова временно запретил эксплуатацию заведения. Администрацию бара привлекли к административной ответственности.

Ранее «Главред» сообщал о 23 отравившихся на свадьбе, которая состоялась 25 августа. Всего на торжестве находилось 130 человек.

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