Скончался пострадавший в ДТП под Симферополем

Скончался один из пострадавших в ДТП, которое произошло утром 28 августа под Симферополем. Жертвой стал 30-летний мужчина, госпитализированный в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на больничных койках остаются еще шесть человек, при этом состояние одного из них является критическим, сообщает 5 канал.

Помощник начальника ГУ МВД в Крыму Владимир Иванов рассказал подробности аварии: «Произошло столкновение автомобиля DAF и автобуса "Tata" - они двигались в попутном направлении. В основном удар пришелся в заднюю левую часть автобуса - семь человек были госпитализированы, причем два человека - в тяжелом состоянии».

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«Мужчина 30-летний, местный житель, - у него были серьезные травмы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны затылка. В состоянии травматического шока он был доставлен в 6-ю городскую больницу, где, спустя два с половиной часа, скончался», сообщил Иванов.

Ранее «Главред» сообщал, что ДТП произошло около 6.00. Микроавтобус перевозил 15 пассажиров из поселка Молодежное в поселок Ак-Мечеть. На остановке в маршрутку врезалась фура. По предварительным данным, у грузовика разорвало колесо и водитель не справился с управлением. Удар был настолько сильным, что автобус отбросило на 20 метров в лесополосу.

фото: Александра Крамаревского, «Крым.Комментарии»

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