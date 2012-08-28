Белорусские эмигранты написали песню о сыне Лукашенко

{1-} Группа белорусского иммигранта Саши Ильюкевича, который живет в Лондоне, записала песню «Коля», посвященную внебрачному сыну президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ильюкевич является лидером английской группы The Highly Skilled Migrants.

«Песня «КОЛЯ» - в равной степени воспроизведение того ужаса, который мы испытываем при виде мальчика Коли, растущего престолонаследника тоталитарного режима, и той абсурдности аппарата пропаганды, который освещает жизненный путь ребенка», - отмечено в ЖЖ Ильюкевича&The Highly Skilled Migrants.

«В наши дни, когда Северная Корея переживает уже третий срок наследственной передачи трона диктатора, эта песня обращается к ''КОЛЕ», как к собирательному образу всех династических тираний прошлого, оплакивает живучесть и сопротивляемость подобных режимов и высмеивает их неизбежную кончину».

Ранее «Главред» сообщал, что СМИ Венесуэлы обнаружили, что семилетний сын президента Коля ходит с пистолетом.

фото, видео: news.date.bs, youtube.com

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