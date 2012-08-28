Завтра в Украине похолодает до 3 градусов

{1-} В среду, 29 августа, погоду Левобережья Украины будет определять циклон: в этой части страны пройдут сильные грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает «Интерфакс-Украина».
В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, кроме западной части, порывы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами 25 м/с.
Температура ночью +9-14° (в западных, Винницкой, Житомирской областях +5-10°), в восточных областях, в Крыму и Приазовье +13-18°; днем +18-23°, на Закарпатье +21-26°; в Карпатах ночью +3-8°, днем +10-15°.
В Киеве - без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +11-13°, днем около +20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 августа самая высокая температура была +33,7 в 1992 г., самая низкая +5,5 в 1966 г.
30 августа на Левобережье (кроме Черниговской, Херсонской области) ночью дожди с грозами, в восточных областях местами сильные дожди, град, порывы ветра 15-22 м/с, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-10 м/с.
Температура ночью +7-13°, в южной и восточной частях +10-16°, на побережье Крыма до +20°; днем +18-24°, в южной части и Прикарпатье +21-27°, в Закарпатье до +30°.
В Киеве 30 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10°, днем +20-22°.
28 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°, в Днепре возле Киева 21°.
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