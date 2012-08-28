В Венесуэле на втором резервуаре нефтезавода ликвидировали пожар

В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе Amuay на втором из трех резервуаров полностью потушен пожар, сообщает министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По его словам, пожар на третьем резервуаре полностью взят под контроль. На настоящий момент нет угрозы дальнейшего распространения огня, поскольку соседние резервуары пусты или заполнены не столь легковоспламеняющимися веществами, сказал он.

В ночь на 28 августа, по словам вице-президента страны Элиаса Хауа, огонь охватил третий резервуар с нефтью.

Как сообщал Главред, в результате пожара, вспыхнувшего на предприятии 25 августа, погибли уже 48 человек. Возгорание паров пропана на заводе произошло в зоне нефтехранилищ. Позже воспламенились два резервуара. Огонь перекинулся на расположенную поблизости казарму, трубопроводы и припаркованные рядом автомобили.

По данным местных властей, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали более 200 жилых домов. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил в стране 3-дневный траур по жертвам и поручил провести тщательное расследование причин трагедии. Комментируя возможные версии, Чавес отметил, что было бы безответственно говорить о том, что взрыв связан с нарушением правил эксплуатации завода.

НПЗ Amuay входит в основной нефтеперерабатывающий комплекс Венесуэлы Centro Refinador Paraguanа (CRP), который ежедневно перерабатывает 956 тысяч баррелей нефти (71% от всего объема ее переработки в стране).

Фото, видео: El Universal, youtube.com

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