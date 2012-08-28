В столичном кинотеатре «Флоренция» перестали показывать кино

Сегодня, 28 августа, сотни киевлян не смогли попасть в кинотеатр «Флоренция» для просмотра фильмов. Все они предъявляли на входе заранее купленные билеты, однако охрана кинотеатра отказывалась их пропустить внутрь.

Охрана объясняла это тем, что залы кинотеатра сданы в аренду коммерческому казахскому банку «"Kaspi Bank". По некоторым данным, для этих целей в залах кинотеатра даже демонтированы кресла, которые валяются в фойе кинотеатра.

К сожалению, оказалось невозможным получить комментарий по этому вопросу от директора кинотеатра Оксаны Кондрашовой. Зрители, не попавшие на сеанс в кинотеатр, написали коллективное обращение в мэрию и в правоохранительные органы.