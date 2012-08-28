Тюремщики устроили дискотеку в колонии Тимошенко

{1-} Пока экс-премьер Юлия Тимошенко проходит курс лечения в ЦКБ №5 «Укрзалізниці», в Качановской колонии устроили дискотеку по случаю Дня независимости.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпенитенциарной службы в Харьковской области сообщает «Украинская правда».

«Женщинам, кроме приветствий от руководства ГПС Украины, поощрений от руководства учреждения и концерта от театра «Счастья, добра и света», даже дискотеку устроили», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что празднование 21-й годовщины независимости Украины в харьковских учреждениях ГПС «проходило по большей части в праздничной неофициальной атмосфере».

«Кроме традиционных тематических фильмов и выставок, в учреждениях прошли праздничные концерты, поздравить осудженных с праздником пришли артисты. Подготовили праздничные номера и сами осужденные», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что приговоренная к 7 годам заключения экс-премьер Юлия Тимошенко была этапирована вКачановскую колонии. Сейчас она находится на лечении в харьковской больнице.

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