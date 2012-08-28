В Индии евреи попросили переименовать магазин "Гитлер"

{1-}В Индии в Ахмедобаде (штат Гуджарат), еврейская община попросила владельца магазина мужской одежды "Гитлер" изменить название заведения, пишет lenta.ru со ссылкой на The Times of India.

По словам владельца магазина Раджы Шаха, он не против изменить название, если недовольные нынешней вывеской люди оплатят ему затраты на перерегистрацию магазина, выпуск печатей, визитных карточек и рекламную кампанию. Кроме того, он согласился изменить свастику в оформлении магазина с нацистской на индуистскую.

Торговец категорически отверг обвинения в нацизме, заявив, что до недавнего времени почти ничего не знал ни про Адольфа Гитлера, ни про его деятельность на посту руководителя нацистской Германии. О Гитлере он знал только то, что тот был довольно жестоким человеком. По словам владельца магазина, его дед, в честь которого назвали заведение, получил прозвище Гитлер за суровый характер.

В то же время, местная еврейская община выразила сомнение в исторической невежественности Раджи Шаха, однако пока никаких активных действий предпринимать не стала. О том, согласны ли недовольные оплатить расходы владельца магазина на перерегистрацию, не сообщается.

фото: tltnews.ru

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