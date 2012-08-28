Проливные дожди затопили половину Запорожья

Вечером в понедельник, 27 августа, и всю ночь на 28-е на Запорожье обрушились проливные дожди. В результате, большинство улиц города были затоплены.
Перед жилыми домами образовались огромные лужи и жители не могли добраться до своей работы. Многим приходиться разуваться, чтобы выйти из водного плена, сообщает «Провокация».
Канализация города не справлялась с огромным количеством стоков, потому вода с улиц уходила очень медленно.
В центральной части города – от проспекта Металлургов до площади Фестивальной – ливень продлился около получаса.
Так выглядел проспект Ленина во время проливного дождя приблизительно в 19 часов.
Ранее «Главред» сообщал, что co втopникa, 28 aвгycтa, oжидaeтcя peзкoe yxyдшeниe пoгoдныx ycлoвий, пepeдaвaлocь штopмoвoe пpeдyпpeждeниe пo вceм oблacтям Укpaины.
Также напомним, что утром 28 августа на Одессу обрушились ливень и штормовой ветер. В результате на дорогах вновь возникли заторы, некоторые улицы оказались затоплены. В городе были зафиксированы несколько фактов падения ветхих и аварийных деревьев.
фото, видео: provokator.com.ua, youtube.com
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