Днепропетровск накрыла ужасная гроза с градом

{1-} В понедельник, 27 августа, в Днепропетровске разгулялась непогода. Сначала грозой с градом накрыло центр города, проспект Кирова, улицы Титова и Рабочую накрыло. Сильный дождь с ветром были в центральной части города, на жилом массиве Тополь и Победа.

К вечеру ситуация только ухудшилась, ливень бушевал во всех районах города и не стихал всю ночь. Дороги превратились в реки, став практически непреодолимыми, сообщает Gorod.dp.ua.

Температура воздуха после грозы с +20, поднялась до +30.

К утру начали приходить сообщения о поваленных деревьях. Причем, на проспекте Правды, 29 упавшее дерево придавило автомобиль.

На Победе упавший светофор угодил в движущуюся маршрутку, помяв крышу и выбив окно. При этом сообщения о разрушениях еще продолжают поступать.

Ранее «Главред» сообщал, что co втopникa, 28 aвгycтa, oжидaeтcя peзкoe yxyдшeниe пoгoдныx ycлoвий, пepeдaвaлocь штopмoвoe пpeдyпpeждeниe пo вceм oблacтям Укpaины.

Также напомним, что утром 28 августа на Одессу обрушились ливень и штормовой ветер. В результате на дорогах вновь возникли заторы, некоторые улицы оказались затоплены. В городе были зафиксированы несколько фактов падения ветхих и аварийных деревьев.

фото, видео: fakty.ictv.ua, youtube.com

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