В Мариуполе милиционер «крышевал» наркоторговцев

{1-} В Мариуполе Донецкой области сотрудника СБНОН заподозрили в «крышевании» двух организованных преступных групп, торговавших наркотиками, в состав которых входили только женщины.

В течение полугода они занимались реализацией ацетилированного опия. Об этом со ссылкой пресс-службу Донецкой облпрокуратуры сообщает «Остров».

«Покрывал эту преступную деятельность сотрудник сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков одного из райотделов городской милиции. За свои услуги, так называемое «крышевание», он получал плату в размере 1 000 гривен ежемесячно с каждой «подшефной» группировки», - говорится в сообщении.

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По данному факту прокуратурой Мариуполя было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении правоохранителя. В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение, согласно которому капитан милиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконный сбыт наркотических средств), ч.3 ст.364 (злоупотребление работником правоохранительного органа властью или служебным положением) УК Украины.

Шесть других членов преступной группы ответят перед судом за незаконный сбыт наркотических средств; использование организованной группой средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; подстрекательство к организации или содержанию мест для незаконного употребления наркотиков; изготовления наркотических веществ и их незаконное хранение.

Работнику СБНОН и его подельникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд рассмотрит дело по существу.

Ранее «Главред» сообщал в Харькове участковый милиционер продавал наркотики непосредственно в опорном пункте милиции. По данным правоохранителей, марихуана продавалась по 1600 гривен за стакан. Участковый хранил «товар» дома и в багажнике автомобиля.

фото: vbr-inform.com

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