УЕФА исключил две команды из Лиги Европы

{1-} УЕФА исключила греческий ПАОК и австрийский «Рапид» из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Кроме того, оба клуба в ближайшие пять лет будут исключены из еврокубков, в которые они пробьются. Дисквалификация условная, с проверочным сроком в три года, сообщает официальный сайт организации.

Решение принято в связи с инцидентами на матче Лиги Европы, который состоялся в Салониках 23 августа.

В решении УЕФА сказано, что ПАОК наказан за неподобающее поведение болельщиков: беспорядки на трибунах, выбегание на поле, использование фейерверков и бросание на поле посторонних предметов и недостаточно качественную организацию матчей.

«Рапид» также наказан за неподобающее поведение болельщиков: беспорядки на трибунах, использование фейерверков и бросание на поле посторонних предметов.

ПАОК проведет следующие три домашних матча в турнирах УЕФА при пустых трибунах и заплатит штраф в размере 150 тысяч евро.

«Рапид» оштрафован на 75 тысяч евро и обязан провести без зрителей один ближайший матч в турнирах УЕФА.

Наказание не распространяется на ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы «Рапид» - ПАОК, который состоится в Вене 30 августа.

В первой встрече греческий клуб победил со счетом 2:1.

Клубы могут подать апелляции в течение трех дней после извещения о мотивированном решении.

Фото: ua.uefa.com

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