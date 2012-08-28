В Хорватии украинца задержали из-за совпадения имени с данными Интерпола

Правоохранители города Сплит задержали по прибытию в местный аэропорт гражданина Украины Сергея Литвиненко. В Хорватию он прибыл для участия в регате с двумя коллегами, которых отпустили, пишет "Ревизор".

Хорватские власти претензий к Литвиненко не имеют. Основанием для задержания является лишь совпадение имени, отчества и года рождения с одним из запросов американского бюро Интерпола.



Формальным поводом для задержания якобы стала подача прибывшими неправдивой о себе информации. Родственники предполагают, что это была наспех придуманная причина, поскольку был выходной день и полицейские, проводившие задержание, не могли связаться с руководством.



Украинцу выделили бесплатного адвоката, которая общалась с Литвиненко только по телефону. Адвокат периодически выходит на связь с украинским консульством, которое знает о ситуации исключительно с её слов. Однако с родственниками защитник ни разу связалась, а получить её контакты не представляется возможным из-за каких-то местных правил.



Родственники также не располагают информацией о следующих шагах хорватских властей. В консульстве Украины заявили, что правительство Хорватии не обязано их об этом информировать, потому не исключают, что обо всём их проинформируют постфактум, в том числе и в случае экстрадиции задержанного в США.



Члены семьи Литвиненко теряются в догадках касательно возможных претензий к нему со стороны США, так как он не бывал на территории Штатов и некоторое время вообще был невыездным, поскольку служил в секретной воинской части.



В украинском бюро Интерпола сообщили, что государство не имеет претензий к Литвиненко. Это пока единственная реакция украинских властей на задержание гражданина Украины.