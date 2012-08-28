В России мультик «Ну, погоди!» запретили показывать детям

{1-} В России внесли изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому, мультик «Ну, погоди!» попал в категорию фильмов «18+». С 1 сентября его можно будет показывать по телевизору не ранее 23 часов.

Об этом заявила руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК Татьяна Циварева, сообщает радио «Голос России».

Она отметила, что с начала осени на телевидении рекомендовано не демонстрировать сцены насилия. «О смерти в принципе говорить можно, но натуралистично показывать ее нельзя. Главное также, чтобы не было никаких ужасных, кровавых сцен», - пояснила Татьяна Циварева. «Постельные сцены» тоже окажутся за кадром. Показывать можно теперь только дружеские поцелуи в щёчку.

«Но самое сложное, пожалуй, с бранными словами, - признаётся Циварева. - Мы такой порядок слов внутренне для себя определили, но понимаем, что любое слово с определенным акцентом может расцениваться как нецензурная брань». Словом, можно сказать, что телевизионщики действительно стали уязвимы. Ведь любое слово можно трактовать как угодно (и кому угодно).

Не слишком ясно и то, как маркировать классику. Например, Гоголя, в произведениях которого есть нецензурные выражения. С одной стороны, это классика, которую дети проходят по школьной программе. С другой стороны, если ставить такие фильмы в эфир, то это - явное нарушение нового закона. «Пока, на свой страх и риск, мы такие фильмы в программе оставляем», - сообщила Цыварева.

Ранее «Главред» сообщал, что украинкая Национальная экспертная комиссия по защите общественной морали проверит, несут ли мультфильмы «Губка Боб», «Лунтик», «Маша и Медведь», «Телепузики», «Покемоны», «Симпсоны» угрозу детям.

фото: wikipedia.org

Новости по теме:

«Операцию Ы» и «Ну, погоди!» перевели на крымскотатарский язык

Церковники потребовали запретить Телепузиков и Покемонов – несут угрозу детям

Путина сравнили с мистером Бернсом из «Симпсонов»