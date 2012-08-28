Смертница взорвала духовного лидера Дагестана

{1-} Террористка-смертница устроила самоподрыв в доме дагестанского богослова Саида Ацаева, жертвами которого, кроме духовного лидера, стали еще пять человек. Таким образом, число погибших достигло семи.

В правоохранительных органах Дагестана заявили, что, по предварительным данным, от взрыва самодельного взрывного устройства, закрепленного на теле террористки-смертницы, погибли с духовным лидером еще трое прихожан, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам российских силовиков, в настоящее время дом оцеплен, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Справка: Саид Ацаев, известный как шейх Саид Афанди, родился в 1937 году. Авторитетный мусульманский ученый-суфий, рассматривался как один из ведущих духовных лидеров мусульман Дагестана.

21 октября ему должно было исполниться 75 лет. В последнее время Саид Афанди писал книги, статьи, стихи и выступал в прессе, привлекая последователей.

фото: assalam.ru

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