В Дагестане пограничник расстрелял восьмерых сослуживцев и спецназовцев

{1-} На пограничной заставе в Дагестане солдат расстрелял сослуживцев. В результате перестрелки, по предварительным данным, погибли восемь человек
Трагедия произошла близ селения Белиджи Дербентского района , передает «Интерфакс».
«По предварительной информации, контрактник погрануправления открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам, которые охраняли казарму», - сообщил источник в МВД Дагестана.
«В результате стрельбы были убиты два человека», - отметил он.
После этого контрактник проник в казарму, где отдыхали сотрудники СОБР (специального отряда быстрого реагирования – прим.ред.), дислоцированные на заставе, и застрелил еще пятерых.
Ответным огнем пограничник был застрелен.
Источник также отметил, что ранения получили трое военнослужащих Внутренних войск, дислоцированные на погранзаставе.
Пограничнику, который расстрелял семерых сослуживцев, был 31 год.
фото: obozrevatel.com
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