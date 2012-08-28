В Донецке эскалатор едва не оторвал руку 7-летней девочке

{1-} В одном из торговых центров Донецка произошло ЧП - 7-летняя девочка умудрилась засунуть руку в эскалатор. Вытаскивать зажатую конечность ребенку помогали бойцы МЧС.

Об этом со ссылкой на Центре пропаганды ГУ МЧС в Донецкой области, сообщает УНИАН.

Сообщается, что вчера в одном из торговых центров Донецка 7-летняя девочка из любопытства засунула левую руку в подвижную часть эскалатора, что привело к затягиванию руки в устройство.

Сотрудники центра пытались самостоятельно оказать помощь ребенку, но не смогли.

Прибывшие на место происшествия спасатели 1-го государственного пожарно-спасательного отряда, раздвинули защитную панель и поручень эскалатора, после чего смазали руку маслом и вытащили зажатую конечность.

Как сообщают в управлении МЧС, «рука была травмирована, ушиблена и счесана». Девочке была оказана первая медицинская помощь. Она отправлена в Областную травматологическую больницу для дальнейшего обследования.

Ранее «Главред» сообщал, что в киевском метрополитене на станции «Лукьяновская» механизм эскалатора разорвал мужчину. Погибший мужчина был механиком, выполнявшим работы по ремонту эскалатора.

Движущаяся дорожка внезапно запустилась как раз в тот момент, когда под ней находился механик. Куртка ремонтника застряла в железной ленте, которая потянула погибшего к маховикам. Несмотря на то, что парня зажало между шестеренок, моторы не остановились. Механика разорвало пополам на глазах у испуганных киевлян.

фото: donbass.ua

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