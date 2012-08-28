Влюбленные занялись сексом на центральной улице Питера

{1-} Влюбленная пара решила заняться сексом на центральном проспекте Санкт-Петербурга – Невском у знаменитого Казанского собора.
Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Неординарное событие привлекло внимание не только прохожих (понаблюдать за любовными утехами собралась целая толпа), но и автомобилистов: из-за этого события в 5 часов утра возник затор.
Водители останавливались, чтобы снять происходящее на мобильные телефоны.
Позже видеоролик с записью был выложен на портале YouTube. Его посмотрели несколько сотен тысяч человек, после чего администрация сайта удалила ролик как некорректный.
В региональном управлении МВД, по факту публикации ролика в Интернете полицейские начали проверку.
Сообщается, что в ходе проверки милиция проанализирует также записи камер видеонаблюдения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: стоп-кадр YouTube
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